Gualtieri vuole il Campidoglio. L'ex ministro è il candidato scelto dal Pd per Roma. Calenda: "Evidente la scelta di rompere" (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Gualtieri candidato Pd a Roma. Secondo quanto riporta Corriere.it, L'ex ministro dell'Economia del Governo Conte 2, di fatto confermando le voci in circolazione da diverse settimane (leggi l'articolo), sarà il candidato del Partito Democratico a sindaco di Roma. L'ufficializzazione è attesa per oggi o per domani al massimo, ma ormai la scelta è compiuta. Manca solo che l'esponente dem sciolga la riserva con il segretario Enrico Letta. "Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l'allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra. Per la stessa ragione – commenta in una nota il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda –

affariroma : A Roma #Salvini #Meloni e #Berlusconi sceglieranno la discontinuità o la continuità? Ai posteri... - Affaritaliani : Bernaudo: 'Gualtieri? E' come la Raggi' 'Il centrodestra scelga la discontinuità' - patripatty5 : RT @Europeo91785337: #pd vuole la guerra con #m5s altro che alleanza , non ha mai voluto un alleanza , è sempre stato sleale puntando a pre… - ErmannoKilgore : RT @Europeo91785337: #pd vuole la guerra con #m5s altro che alleanza , non ha mai voluto un alleanza , è sempre stato sleale puntando a pre… - Massimo37114477 : RT @Europeo91785337: #pd vuole la guerra con #m5s altro che alleanza , non ha mai voluto un alleanza , è sempre stato sleale puntando a pre… -