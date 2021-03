Fink in vista di Bayern-Lazio | “La sfida sembra già decisa ma in Champions nulla è scontato”

(Di martedì 16 marzo 2021) Thorsten, ex calciatore delMonaco, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dellaper presentare ladiLeague tra i biancocelesti e i tedeschi, in programma per domani all’Allianz Arena. Queste le sue parole: Sulla qualificazione: “Già? Certo, la partita puòre, visto il risultato dell’andata e la differenza di valori tra le due squadre. InLeague però bisogna sempre stare attenti, nessuna gara è scontata dall’inizio e la storia lo dimostra”. Sule l’ipotesi turnover: “Credo che Flick farà almeno due cambi, rispetto alla formazione dell’andata. La rosa dei tedeschi ha talmente tanta qualità che, anche cambiando qualche pedina, il livello ...

