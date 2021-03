E’ la notte di Atalanta-Real: preview tattica. Accortezze per non farsi infilare, e per sfruttare qualche lacuna dei blancos (Di martedì 16 marzo 2021) L’Atalanta conoscerà stasera il suo destino nella massima competizione europea. Per gli uomini di Gasperini altri 90 minuti contro la corazzata Real Madrid, che si spera di poter giocare ad armi pari, almeno a livello numerico. La gara d’andata, come … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 marzo 2021) L’conoscerà stasera il suo destino nella massima competizione europea. Per gli uomini di Gasperini altri 90 minuti contro la corazzataMadrid, che si spera di poter giocare ad armi pari, almeno a livello numerico. La gara d’andata, come …

Advertising

mazzettee : @TopShaggerAlex È una questione che riguarda anche voi visto che giocate in coppa di giovedì, come noi. Lazio e at… - LorDam777 : @MarcoMacagnino5 @acmilan @Inter @OfficialASRoma @OfficialSSLazio @Atalanta_BC Se ti basi su quello che scrivono i… - GFabrygherardi : RT @MilenaLazzaroni: #AtalantaSpezia In questa notte stellata la mia serenata io canto per te ?????? @Atalanta_BC mia ???? #GoAtalantaGo ???? htt… - SmallBlackBlue : RT @MilenaLazzaroni: #AtalantaSpezia In questa notte stellata la mia serenata io canto per te ?????? @Atalanta_BC mia ???? #GoAtalantaGo ???? htt… - papiniste : RT @MilenaLazzaroni: #AtalantaSpezia In questa notte stellata la mia serenata io canto per te ?????? @Atalanta_BC mia ???? #GoAtalantaGo ???? htt… -