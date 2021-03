Discesa maschile finali Lenzerheide 2021 in tv: canale, orario e diretta streaming (Di martedì 16 marzo 2021) Il programma della Discesa libera maschile di Lenzerheide, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. In Svizzera va in scena l’ultima prova della stagione, con Dominik Paris che vuole chiudere al meglio l’anno dopo alcuni buoni risultati raggiunti. La gara è in programma mercoledì 17 marzo alle ore 9:30, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Il programma dellaliberadi, valevole per ledi Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. In Svizzera va in scena l’ultima prova della stagione, con Dominik Paris che vuole chiudere al meglio l’anno dopo alcuni buoni risultati raggiunti. La gara è in programma mercoledì 17 marzo alle ore 9:30, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

