Covid | dimessa bimba di due anni ricoverata a Terni

(Di martedì 16 marzo 2021) E’ stataoggi ladi due- e non un bimbo come si era appreso inizialmente -da sabato all’ospedale Santa Maria didopo aver contratto il. La piccola, in base...

Advertising

occhio_notizie : Che bella notizia! ???? - TrgMedia : Dimessa la bimba di due anni ricoverata a Terni per Covid - umbriaOn : #Covid #Terni, la mamma della #bimba #ricoverata: «Stiamo bene. #Scuole? Basta 'paura'». La #piccola è stata… - Edarment : RT @MissLeCoq_: @grupposandonato Mia madre si è contagiata di covid in una delle vostre cliniche. L'avete dimessa ieri con el virus dicendo… - marcelgiorda : RT @alessiaienco76: La gente si ricovera con tampone negativo e viene dimessa positiva al #Covid_19 ... Dopo un anno le #aziendesanitarie N… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dimessa

E' stataoggi la bimba di due anni - e non un bimbo come si era appreso inizialmente - ricoverata da sabato all'ospedale Santa Maria di Terni dopo aver contratto il. La piccola, in base a quanto ...Mamma e figlia sono state dimesse questa mattina dall'Ospedale di Terni dove erano stati ricoverate dopo aver contratto il coronavirus. Entrambe positive, entrambe asintomatiche. La decisione è stata ...Sono 4.235 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 16 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 81 morti. Aumentano i ricoverati nei reparti Covid, 267 in più rispe ...ANCONA - Incubo Covid senza fine con altri 15 decessi e ricoveri che crescono ... 8.338 persone con sintomi e 376 operatori sanitari). I guariti/dimessi salgono da 65.726 e 66.530 (+804).