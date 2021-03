Cartabellotta: "Difficile dire quando sarà il picco" (Di martedì 16 marzo 2021) Secondo Cartabellotta le nuove misure introdotte dal governo saranno necessarie almeno fino a Pasqua e produrranno i primi effetti tra 2 settimane. Cartabellotta: “Nuove misure fino a Pasqua, effetti tra due settimane” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Secondole nuove misure introdotte dal governo saranno necessarie almeno fino a Pasqua e produrranno i primi effetti tra 2 settimane.: “Nuove misure fino a Pasqua, effetti tra due settimane” su Notizie.it.

Advertising

MrSkimpole : @Cartabellotta Non sembra o non e'? Perche' non si vedono numeri chiari (o non li ho visti ancora io)? Non dovrebbe… - acajouli : @Cartabellotta @gianlucaguidi Purtroppo sì. E per amor di verità lo aveva previsto anche il prof. Galli. Ma che difficile! #amoCassandra - ferrix88 : @Code2Works @Pasqual01350178 @Cartabellotta Certo, tutto è una ipotesi al momento, ma davvero tutto. Da quel che ho… - GiovanniLanducc : @AlessandraOdri @Cartabellotta Credo proprio, cara Signora, che dovrà proprio rassegnarsi... Sarà moooolto diffici… - Erica57057397 : @Aeon1972 @mosllerdd @Cartabellotta Non è difficile se valuti che si insinua nei meandri dei tessuti !!! -