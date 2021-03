Advertising

AzzolinaLucia : Qualche giorno fa il segretario generale della Uil scuola, Pino Turi, mi ha accusato di aver nascoso i dati sui con… - LaGazzettaWeb : Turi, nelle viscere di largo Pozzi: ecco le leggendarie cisterne - catania_turi : RT @SardegnaG: #ULTIMORA - Ufficiale - sul sito del governo italiano la notizia: possibile andare nelle seconde case anche da zona rossa a… - Socrate34020624 : @Turi_000 @iltrumpo Il cash back non lo vuole chi evade. I banchi a rotelle sono presenti nelle migliori e avanzate… - PaoloFamoso1 : RT @AzzolinaLucia: Qualche giorno fa il segretario generale della Uil scuola, Pino Turi, mi ha accusato di aver nascoso i dati sui contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Turi nelle

La Gazzetta del Mezzogiorno

Nella mattinata di lunedì 25 gennaio 2021, alla presenza del vice sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di, Graziano Gigantelli, è stata effettuata una prospezione georadar di ...... Venezia in Triveneto offre una diffusa preoccupazioneSegreterie Sindacali dall'interrogante ... che sembra dovrebbero iniziare i Poliziotti Penitenziari di Bari, Altamura edi Bari sempre in ...TURI - Siamo in largo due Pozzi, a Turi. Stefano De Carolis, un maresciallo che opera nel nucleo tutela del patrimonio artistico dell’Arma dei carabinieri, è un cultore di storia locale. Con la caparb ...Torna al successo sul campo casalingo la Allianz Colazzo Volley Galatone, che, nell’ottava giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, doma ...