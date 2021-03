Taylor Swift, tra Grammy e amore: il dolce pensiero per il fidanzato Joe Alwyn (Di lunedì 15 marzo 2021) Taylor Swift si conferma una cantante da record. Grazie al Grammy conquistato con il suo ultimo disco, «Folklore», la star americana è diventata la prima donna a vincere per tre volte il celebre premio come album dell’anno. Un successo che, dal palco dello Staples Center di Los Angeles, ha voluto condividere con il fidanzato, Joe Alwyn: «Lo ringrazio perché è la prima persona a cui faccio sentire la mia musica», ha detto. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Taylor Swift si conferma una cantante da record. Grazie al Grammy conquistato con il suo ultimo disco, «Folklore», la star americana è diventata la prima donna a vincere per tre volte il celebre premio come album dell’anno. Un successo che, dal palco dello Staples Center di Los Angeles, ha voluto condividere con il fidanzato, Joe Alwyn: «Lo ringrazio perché è la prima persona a cui faccio sentire la mia musica», ha detto.

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Swift Beyoncè star dei Grammy Award in onore delle proteste razziali Taylor Swift ha vinto il premio per il miglior album folkl, prodotto interamente durante la pandemia. E la diciannovenne Billie Eilish ha sollevato un Grammy per 'Everything I Wanted'. I primi ...

Spirit Untamed: il trailer LE PRIME IMMAGINI DEL FILM D'ANIMAZIONE SPIRIT UNTAMED SONO STATE DIFFUSE DA TAYLOR SWIFT SUL SUO PROFILO FACEBOOK: ECCO IL TRAILER Era il 2002 quando Spirit - Cavallo Selvaggio debuttava sul grande schermo del festival di Cannes, guadagnandosi anche una nomination agli Oscar ...

Grammy: Folklore di Taylor Swift è l'album dell'anno - Ultima Ora Agenzia ANSA Taylor Swift, tra Grammy e amore: il dolce pensiero per il fidanzato Joe Alwyn La cantante americana, premiata per l’album dell’anno («Folklore»), ha condiviso il successo con il compagno: «Lo ringrazio perché è la prima persona a cui faccio ascoltare i miei brani, mi sono diver ...

6 cose successe ai Grammy Awards 2021 Quella dei Grammy Awards 2021 è stata un’edizione dominata dalle donne. La cerimonia che si è tenuta la scorsa notte al Los Angeles Convention Center, chiaramente senza pubblico, ha visto il trionfo d ...

