Real Madrid, Zidane: “CR7 può tornare. L’Atalanta non mi lascia tranquillo” (Di lunedì 15 marzo 2021) Domani il Real Madrid dovrà fare molta attenzione all'Atalanta che vorrà ribaltare in Spagna la sconfitta per 1-0 del Gewiss Stadium. Il tecnico delle Merengues Zinedine Zidane nell’intervista rilasciata a Sky Sport parla della partita contro la squadra atalantina e si sofferma in primis sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo: "Può darsi che torni, conosciamo Cristiano, la persona che è e cosa ha fatto qui. Ma è un giocatore della Juventus. Io ho fatto ciò che dovevo con lui, ora vedremo cosa accadrà in futuro. Ho avuto la fortuna di allenarlo perché è veramente impressionante". Guardando alla partita con L’Atalanta, Zidane vuole tenere comunque alta la concentrazione. "Non sono tranquillo, nel calcio non esiste. Bisogna fare una grande prestazione per passare il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Domani ildovrà fare molta attenzione all'Atalanta che vorrà ribaltare in Spagna la sconfitta per 1-0 del Gewiss Stadium. Il tecnico delle Merengues Zinedinenell’intervista rita a Sky Sport parla della partita contro la squadra atalantina e si sofferma in primis sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo: "Può darsi che torni, conosciamo Cristiano, la persona che è e cosa ha fatto qui. Ma è un giocatore della Juventus. Io ho fatto ciò che dovevo con lui, ora vedremo cosa accadrà in futuro. Ho avuto la fortuna di allenarlo perché è veramente impressionante". Guardando alla partita convuole tenere comunque alta la concentrazione. "Non sono, nel calcio non esiste. Bisogna fare una grande prestazione per passare il ...

