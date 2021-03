New Zealand-Luna Rossa 5-3: un buco di vento beffa l’Italia, i kiwi a un passo dalla Coppa America (Di lunedì 15 marzo 2021) Crollo della barca italiana, partita benissimo nella seconda regata della quarta giornata. Adesso i neozelandesi sono davvero vicini a conquistare il trofeo Leggi su corriere (Di lunedì 15 marzo 2021) Crollo della barca italiana, partita benissimo nella seconda regata della quarta giornata. Adesso i neozelandesi sono davvero vicini a conquistare il trofeo

