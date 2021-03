Napoli | sparatoria nel quartiere Fuorigrotta | un morto

Advertising

MediasetTgcom24 : Napoli, sparatoria nel quartiere Fuorigrotta: ucciso un 78enne #Napoli - UNDMofficial : New post: Antonio Volpe, omicidio a Fuorigrotta: sparatoria a Napoli oggi 15 marzo 2021 - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Napoli, sparatoria nel quartiere Fuorigrotta: ucciso un 78enne #Napoli - MaeyCat : RT @MediasetTgcom24: Napoli, sparatoria nel quartiere Fuorigrotta: ucciso un 78enne #Napoli - IlBlogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Napoli, sparatoria nel quartiere Fuorigrotta: ucciso un 78enne #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sparatoria

Secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di, l'uomo è deceduto all'istante. Laè avvenuta intorno alle 19:30 di lunedì in via ...esplosi diversi colpi 15 marzo 2021 20:22nel quartiere Fuorigrotta: un morto - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...La sparatoria è avvenuta intorno alle 19:30 di lunedì in via Leopardi. Volpe, secondo quanto finora accertato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, è deceduto all ...Napoli, 15 mar. (LaPresse) - È morto l'uomo raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco a Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli. La sparatoria è avvenuta ...