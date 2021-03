Napoli | Salvini in tribunale per il processo a carico dei 99 Posse

Advertising

Il leader della Lega Matteo, è in Tribunale, a, per l' udienza del processo al Gruppo rock '99 Posse', accusato di diffamazione aggravata per un post su Facebook del 2013 contenente insulti al segretario della ...Aula 212, sesta penale, presidente Antonio Palumbo, tutto pronto per l'esame della persona offesa: si chiama Matteo, aper la denuncia contro la band dei 99 Posse , per un intervento su YouTube da cuisi è sentito diffamato. Imputati Marco Messina , Luca Persico , Massimiliano Iovine , Sasha ...Oggi Matteo Salvini in Tribunale a Napoli. L’ex Ministro dell’Interno è parte lesa in una querela per diffamazione ai danni del gruppo musicale napoletano ’99 posse’. La vicenda risale ad un post su ...Matteo Salvini lancia Catello Maresca come candidato sindaco di Napoli per il centrodestra e stoppa il neosegretario del Pd Enrico Letta su Ius soli e cittadinanza agli immigrati. “Maresca è una grand ...