Mustang Mach-e | alla guida del primo suv elettrico di Ford

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sono ben 351 i cavalli pronti al galoppo in questa nuova-E a trazione integrale. Due motori ad alimentazione interamente elettrica e una batteria agli ioni di litio extended range da 88 kilowattora (utilizzabili) che portano questa furia elettrica a percorrere più di 400 chilometri reali con una sola ricarica. Per l’esattezza 431 con il mio stile die le temperature di inizio marzo. Lo stacco 0-100 poi, grazie ai 580 Nm di coppia sono coperti in 5,1 secondi. Lo smartphone al posto della chiave Ma se ci limitassimo alle performance da sportiva da domare,-E non sarebbe molto diversa dalle sorelle a combustione.-E è una sport utility coupé intelligente. Attraverso l’appPass, le abbiamo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mustang Mach

Quattroruote

Presentazione - presso lo Showroom Ford di Caresanablot - di uno dei modelli più riusciti in casa Ford: ovvero la- E. Anche per i meno appassionati di autovetture, il nomerievoca la classica "Muscle Car" americana: tutta potenza, velocità e divertimento. Nel 2020 però la Ford si è superata ...La '' è una delle auto più iconiche della storia ed ora, per la prima volta in 55 anni Ford amplia la sua gammaintroducendo la- E elettrica, che si unisce alle versioni ...Gli interni delle auto sono cambiati molto da quando si guidava con i guanti e in inverno i volanti in metallo e legno ...Da più di un anno, la Ford Mustang Mach– E All Elecrtic è la promessa di futuro che tiene incollati ai dispositivi gli appassionati di automobili. ... e il nostro test drive con Maurizio di Ford Acade ...