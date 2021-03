Monza, Berlusconi fa il tifo per Galliani: “Deve guarire in fretta dal Covid per aiutarmi a portare la squadra in A” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente del Monza Silvio Berlusconi è intervenuto ai microfoni di Libero per parlare anche del Monza e del suo caro amico Adriano Galliani, risultato positivo al Covid-19 nelle scorse settimane.Il patron del club brianzolo ha dato qualche aggiornamento sulle condizioni dell'ad del club augurandosi una pronta guarigione anche in ottica dei risultati sportivi della squadra: "Galliani è uno dei miei più cari amici. Richiedo costantemente notizie del suo decorso verso la guarigione. Ho news molte volte al giorno".E poi la spinta ulteriore: "Deve tornare quanto prima possibile, qui abbiamo tutti bisogno di lui, soprattutto per andare in Serie A".caption id="attachment 1055045" align="alignnone" width="534" Galliani ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente delSilvioè intervenuto ai microfoni di Libero per parlare anche dele del suo caro amico Adriano, risultato positivo al-19 nelle scorse settimane.Il patron del club brianzolo ha dato qualche aggiornamento sulle condizioni dell'ad del club augurandosi una pronta guarigione anche in ottica dei risultati sportivi della: "è uno dei miei più cari amici. Richiedo costantemente notizie del suo decorso verso la guarigione. Ho news molte volte al giorno".E poi la spinta ulteriore: "tornare quanto prima possibile, qui abbiamo tutti bisogno di lui, soprattutto per andare in Serie A".caption id="attachment 1055045" align="alignnone" width="534"...

Advertising

berlusconi : Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al g… - ItaSportPress : Monza, Berlusconi fa il tifo per Galliani: 'Deve guarire in fretta dal Covid per aiutarmi a portare la squadra in A… - mariavenera : RT @berlusconi: Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al giorno. G… - andreafabris96 : RT @berlusconi: Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al giorno. G… - _Forza_Italia_ : RT @berlusconi: Adriano è uno dei miei più cari amici. Ho notizie sull’andamento del suo decorso verso la guarigione più volte al giorno. G… -