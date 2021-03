Milano - Mortara, la Regione: "Sbloccate il raddoppio" (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano - Una lettera al ministro alle Infrastrutture Enirco Giovannini e all'amministratore delegato di Rfi, vera Fiorani, per sbloccare il raddoppio della linea ferroviaria Milano - Mortara : l'ha ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 15 marzo 2021)- Una lettera al ministro alle Infrastrutture Enirco Giovannini e all'amministratore delegato di Rfi, vera Fiorani, per sbloccare ildella linea ferroviaria: l'ha ...

Advertising

vogheranews : #OLTREPOPAVESE E #LOMELLINA15/03/2021: Treni. Più sicura la linea #Bressana-#Broni (Installato l’Apparato Centrale… - albertomelloni : RT @gariwo_onlus: Intervento del vicepresidente UCEI Giorgio Mortara al Giardino dei Giusti di Milano in occasione della celebrazione della… - UnimoreD : RT @gariwo_onlus: Intervento del vicepresidente UCEI Giorgio Mortara al Giardino dei Giusti di Milano in occasione della celebrazione della… - gariwo_onlus : Intervento del vicepresidente UCEI Giorgio Mortara al Giardino dei Giusti di Milano in occasione della celebrazione… -