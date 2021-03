La signora Bonolis debutta in Tv, intervistando il marito (Di lunedì 15 marzo 2021) Sonia Bruganelli: «Adesso debutto in tv, ma lontano da Paolo» Il Messaggero, pagina 17, di Ilaria Ravarino. Dopo tre anni di esperimenti in rete, e una presenza social costante e solida, per Sonia Bruganelli – imprenditrice romana di 47 anni, moglie del 59enne Paolo Bonolis e fondatrice con Lucio Presta (manager del marito) delle società sdl2005 e Sdltv – arriva la tv. Non quella generalista, almeno per ora, ma quella in streaming di TimVision, dove da oggi e per 20 puntate guiderà il salotto letterario I libri di Sonia, presentando altrettanti romanzi e i loro scrittori (i primi 4: Sandro Veronesi, Paolo Bonolis, Raul Bova, Francesco Sole). Da dove nasce l’idea?«Era un esperimento nato tre anni fa sul web, per parlare in modo leggero di libri. Non si chiama I libri di Sonia per una forma di mitomania, ma perché si tratta di scelte ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 15 marzo 2021) Sonia Bruganelli: «Adesso debutto in tv, ma lontano da Paolo» Il Messaggero, pagina 17, di Ilaria Ravarino. Dopo tre anni di esperimenti in rete, e una presenza social costante e solida, per Sonia Bruganelli – imprenditrice romana di 47 anni, moglie del 59enne Paoloe fondatrice con Lucio Presta (manager del) delle società sdl2005 e Sdltv – arriva la tv. Non quella generalista, almeno per ora, ma quella in streaming di TimVision, dove da oggi e per 20 puntate guiderà il salotto letterario I libri di Sonia, presentando altrettanti romanzi e i loro scrittori (i primi 4: Sandro Veronesi, Paolo, Raul Bova, Francesco Sole). Da dove nasce l’idea?«Era un esperimento nato tre anni fa sul web, per parlare in modo leggero di libri. Non si chiama I libri di Sonia per una forma di mitomania, ma perché si tratta di scelte ...

