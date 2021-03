Game of Thrones, nel prequel la violenza sulle donne sarà messa al bando (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Molti di voi saranno fan di Game of Thrones e avranno avuto modo di “apprezzare” la totale scorrettezza della violenza nello show che miete vittime (di ambo sessi) a destra e manca. Buone – si fa per dire – notizie: in House of the Dragon, la serie prequel del Trono di Spade, la violenza sparisce. Solo quella sulle donne, però. House of Dragon, il prequel di Game of Thrones House of Dragon è in uscita nel 2022 e la trama è ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e interamente dedicata alla casata dei Targaryen. Già da ora sembra un prodotto completamente diverso dalla saga originale, non solo come contenuti ma anche come “ideologia” che sembra molto influenzata dal movimento #MeToo e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Molti di voi saranno fan diofe avranno avuto modo di “apprezzare” la totale scorrettezza dellanello show che miete vittime (di ambo sessi) a destra e manca. Buone – si fa per dire – notizie: in House of the Dragon, la seriedel Trono di Spade, lasparisce. Solo quella, però. House of Dragon, ildiofHouse of Dragon è in uscita nel 2022 e la trama è ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e interamente dedicata alla casata dei Targaryen. Già da ora sembra un prodotto completamente diverso dalla saga originale, non solo come contenuti ma anche come “ideologia” che sembra molto influenzata dal movimento #MeToo e ...

Advertising

cinemacoeur : ma il prof di letteratura russa che fa costantemente riferimenti a lotr e a game of thrones ???? - MsLuceGuida : Ho deciso di rivedere Game of Thrones, nonostante sappia già che l'ultima stagione mi farà piú schifo di 2 girls 1 cup, but here we are... - cho0mie : GAME OF THRONES SKSJDJ - germanocassese : RT @GameOfThronesIT: HBO mette in cantiere una nuova serie prequel di Game Of Thrones. Tratta dai racconti di Tales of Dunk and Egg, la ser… - seasongbird : RT @lovinatsu: in game of thrones dicono il nord non dimentica ma sapete chi altro non dimentica? io watch your backs recording academy -