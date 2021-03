Ester Pantano | «Il pianto che aiuta a liberarci»

(Di lunedì 15 marzo 2021) Per Ester Pantano il pianto non è qualcosa di cui vergognarsi, ma uno sfogo necessario, un modo per scaricare l’emozione trattenuta dalle fibre del corpo e liberata tutta d’un colpo, in maniera prorompente. «Quando ero piccola, mia madre mi ha iscritta a un festival di canto ma, visto che ero super timida, tra una canzone e l’altra l’emozione era talmente forte che scoppiavo a piangere, un fiume in piena. L’idea di fare un corso di teatro è nata da questo: dal cercare un modo per gestire l’emotività senza bloccarla, ma neanche lasciarla libera» spiega Ester al telefono dalla sua casa di Roma, città nella quale si è trasferita 8 anni fa dalla Sicilia.

Saverio Lamanna, Peppe Piccionello e Suleima, interpretati nella nuova fiction Rai da Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano. Dopo aver raggiunto il successo grazie a fiction come «Imma Tataranni» e a film come «Notti magiche», Ester Pantano torna in tv con «Màkari», la nuova miniserie diretta da Michele Soavi al via il 15 marzo. Suleima è la catanese Ester Pantano, che ha debuttato in tv nel 2012 proprio con un piccolo ruolo nella serie Montalbano, mentre qualche anno più tardi è tra le protagoniste femminili di La Mossa del...