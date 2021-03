Daniele Silvestri ritrova il suo zaino prezioso grazie a un appello sui social | il selfie con il suo eroe | ' Le brave persone esistono'

Advertising

Corriere : Daniele Silvestri, lo zaino perso e ritrovato grazie ai social: «Le belle persone esis... - ileanariparbel6 : RT @Corriere: Daniele Silvestri, lo zaino perso e ritrovato grazie ai social: «Le belle persone esis... - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Daniele Silvestri, lo zaino perso e ritrovato grazie ai social: «Le belle persone esistono» - danielamarch8 : RT @Corriere: Daniele Silvestri, lo zaino perso e ritrovato grazie ai social: «Le belle persone esistono» - Marilenapas : RT @Corriere: Daniele Silvestri, lo zaino perso e ritrovato grazie ai social: «Le belle persone esis... -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Silvestri

La Repubblica Firenze.it

'Le brave persone esistono', parola diche ha ritrovato il suo prezioso zaino grazie ai social e a un volontario della Protezione Civile. A lui ha chiesto di fare un selfie in modo da ringraziarlo pubblicamente. Una ...Ieri il cantautore romano, autore di pezzi di successo come "La paranza" e "Salirò", aveva scritto sul suo profilo Facebook: "H E L P !!! Questo è il messaggio di un coglione che spera in un miracolo . E se ...E’ successo ieri - venerdì 12 marzo - intorno alle 13:30 a pochi chilometri da San Casciano dei Bagni, per la precisione intorno al km 22 della strada provinciale 321. Questo l’ho ricostruito a poster ...«Le brave persone esistono», parola di Daniele Silvestri che ha ritrovato il suo prezioso zaino grazie ai social e a un volontario della Protezione Civile. A lui ha chiesto di fare ...