Covid | Locatelli | “La sospensione della didattica in presenza è legata all’incremento dei casi in età adolescenziale”

(Di lunedì 15 marzo 2021) "Mi sono sempre speso in difesain. Tuttavia lainin questa fase è motivata dal fatto che in ragionecircolazionevariante inglese c'è un chiaro incremento del numero dei soggetti in età pediatrica in fasceche vengono ad essere contagiati". L'articolo .

... essendo superiore all'80% per tutte le manifestazioni di- 19 e si avvicina al 100% per la copertura dalle forme gravi'. Secondo, 'non dobbiamo rifiutare questo vaccino. Milioni di ...... essendo superiore all'80% per tutte le manifestazioni di- 19 e si avvicina al 100% per la copertura dalle forme gravi'. Per questonn ha 'nessun dubbio a dire che no, non dobbiamo ...“Siamo a ridosso del picco, c’è già una decelerazione della crescita dei contagi” di coronavirus. Lo ha detto stamane intervenendo a Sky TG24 Franco Locatelli, che ha parlato anche sul caso ...“Siamo a ridosso del picco, c’è già una decelerazione della crescita dei contagi” da Covid-19. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità a SkyTg24 sottolineando che "a ...