Covid, 16 morti e 1.048 positivi: i Comuni più colpiti dai nuovi contagi (Di lunedì 15 marzo 2021) Al primo giorno di zona rossa si conferma il calo della curva epidemiologica in provincia di Brescia: sono gli effetti della zona arancione rafforzata, a conferma che forse anticipando le chiusure, ... Leggi su bresciatoday (Di lunedì 15 marzo 2021) Al primo giorno di zona rossa si conferma il calo della curva epidemiologica in provincia di Brescia: sono gli effetti della zona arancione rafforzata, a conferma che forse anticipando le chiusure, ...

Advertising

RobertoBurioni : nel nostro paese ogni giorno muoiono (COVID a parte) più o meno 1800 persone. Nel momento (spero vicino) in cui vac… - ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - MediasetTgcom24 : Aifa: 'No nessi tra morti e vaccinazione con AstraZeneca' #covid - bruna_tardini : - PasiniFrancesco : RT @ercivettone1: Quindi fatemi capire non dobbiamo preoccuparci dei mln di morti mietuti dal covid perché tanto sarebbero morti lo stesso,… -