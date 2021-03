Buon compleanno Elena Bonelli | Simonetta Ragionieri…

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) …Eugenio Bennato, Maria Doris, Franca Leosini, Teresa Berganza, Mario Canzio, Mariano Crociata, Isabelle Huppert, Pietro Liuzzi, Ruben Buriani, Antonio di Bella, Marco Tarquinio, Massimo Tecca, Carlo Verna, Roberto Galia, Flavia Fortunato… Oggi 16 marzo compiono gli anni:Ragionieri, manager; Renato Guarini, statistico; Maria Doris, cantante; Mario Chella, politico; Franca Leosini, giornalista, conduttrice tv; Teresa Berganza, mezzosoprano; Mauro de Grassi, ex calciatore; Salvatore di Cristina, arcivescovo; Bruno Boero, allenatore pallacanestro. Inoltre, festeggiano: Giuseppe Nisticò, politico; Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo; Michele Cossyro, scultore, pittore, ceramista; Franz Prati, architetto; Angela Maria Bottari, politica; Virgilio Pante, vescovo; Ivan Romanzini, ex calciatore Verbania, Taranto, allenatore; Mario Canzio, economista, ex ...