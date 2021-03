Belen Rodriguez mostra il pancione su Instagram ed è radiosa (Di lunedì 15 marzo 2021) Uno scatto dolcissimo, da cui emerge non solo la bellezza di Belen, ma anche tutta la gioia che sta vivendo. Perché questo è davvero un momento ricco di felicità per la showgirl, che ha da poco svelato di essere in dolce attesa. L’amore con il compagno Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e i due diventeranno genitori di una bimba: Luna Marie. La coppia, dopo rumors insistenti, aveva annunciato la lieta novella attraverso un servizio fotografico corredato di relativo articolo, sul magazine Chi in cui i due apparivano felici e innamorati. E da quando la notizia della gravidanza è diventata ufficiale la showgirl non ha mai smesso di tenere aggiornati i suoi tanti fan. Proprio di recente nelle Storie su Instagram ha mostrato l’ecografia della piccola, accompagnata a fare i controlli dal compagno e dal piccolo Santiago, nato dalla ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 marzo 2021) Uno scatto dolcissimo, da cui emerge non solo la bellezza di, ma anche tutta la gioia che sta vivendo. Perché questo è davvero un momento ricco di felicità per la showgirl, che ha da poco svelato di essere in dolce attesa. L’amore con il compagno Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e i due diventeranno genitori di una bimba: Luna Marie. La coppia, dopo rumors insistenti, aveva annunciato la lieta novella attraverso un servizio fotografico corredato di relativo articolo, sul magazine Chi in cui i due apparivano felici e innamorati. E da quando la notizia della gravidanza è diventata ufficiale la showgirl non ha mai smesso di tenere aggiornati i suoi tanti fan. Proprio di recente nelle Storie suhato l’ecografia della piccola, accompagnata a fare i controlli dal compagno e dal piccolo Santiago, nato dalla ...

