Bambini (e genitori) di nuovo chiusi in casa a un anno dal lockdown. No, non è andato tutto bene (Di lunedì 15 marzo 2021) I genitori dei Bambini che frequentano gli asili nido o le scuole dell'infanzia che da oggi saranno alle prese con un nuovo lockdown (perché questo di fatto è) li riconosci da un particolare. Hanno le occhiaie. Hanno le occhiaie perché da un paio di giorni sfruttano la notte, l'unico momento in cui hanno del tempo per riflettere, su come organizzare lavoro e vita familiare per le prossime settimane. Li ho riconosciuti subito, perché avevano il mio stesso sguardo perso. "Ma vi pare che chiudono di nuovo anche i nidi" ha esclamato qualcuno sperando in un ripensamento che in realtà non è nemmeno mai stato ipotizzato. Già, perché da oggi, lunedì 15 marzo, otto studenti su dieci, secondo l'elaborazione di "tuttoscuola", non ...

