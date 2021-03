“Adesso basta, qui è casa mia!”. Non è l’arena, Massimo Giletti furioso contro la sua ospite: “Ma che diavolo dice?”. Caos in studio (Di lunedì 15 marzo 2021) È una furia Massimo Giletti che zittisce la sua ospite Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia, in studio a Non è l’arena su La7. Come spesso accade nel programma, si parla di vaccini, furbetti e sindaci che scavalcano i loro concittadini anziani. La Giammanco sottolinea la necessità di non generalizzare. “Anche durante il primo lockdown, i sindaci sono stati avamposto dello Stato sul territorio, distribuivano le mascherine porta a porta, lavoravano 7 giorni su 7 dalla mattina alla sera”. La politica ha detto: “I sindaci over 70 andavano vaccinati, riconosciamoglielo questo valore”. Giletti ascolta in silenzio poi protesta. “Scusi, ho fatto io l’elenco? Chi diavolo l’ha fatto? Voi? Il Parlamento? Il Cts?”. La Giammanco non molla e si appella al sottosegretario ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) È una furiache zittisce la suaGabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia, ina Non èsu La7. Come spesso accade nel programma, si parla di vaccini, furbetti e sindaci che scavalcano i loro concittadini anziani. La Giammanco sottolinea la necessità di non generalizzare. “Anche durante il primo lockdown, i sindaci sono stati avamposto dello Stato sul territorio, distribuivano le mascherine porta a porta, lavoravano 7 giorni su 7 dalla mattina alla sera”. La politica ha detto: “I sindaci over 70 andavano vaccinati, riconosciamoglielo questo valore”.ascolta in silenzio poi protesta. “Scusi, ho fatto io l’elenco? Chil’ha fatto? Voi? Il Parlamento? Il Cts?”. La Giammanco non molla e si appella al sottosegretario ...

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? Giorgio Palù: 'Adesso basta con i falsi allarmi, i vaccini sono sicuri e l'Aifa vigila' [di Michele… - FrancescoRapone : non concedere un rigore che c'era al 5 minuto cambia la partita non tutto quello che succede dopo. Adesso anche bas… - Rosaandrea291 : RT @sabxlou: il suo sorriso non lo supero, seriamente, basta adesso - SabinoCiriello3 : @gigiodonna1 Adesso è veramente una guerra ma siamo stati noi del Milan a farli avvicinare con le nostre sconfitte… - MartyRockstar : @___eisblume Non dico che non sia importante la salute mentale, ma si potrebbe trovare qualcosa da fare invece che… -