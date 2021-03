A Torino un uomo di 37 anni positivo al Covid è fuggito dall’ospedale, è tornato a casa e si è suicidato (Di lunedì 15 marzo 2021) Aveva scoperto in ospedale di essere positivo al Covid, ma era fuggito ed era tornato a casa, dove si è sparato un colpo di pistola. È quanto accaduto ieri, domenica 14 marzo 2021, a un uomo di 37 anni che viveva in provincia di Torino. Fino alla notte precedente, l’uomo era ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino per un intervento chirurgico a cui si era sottoposto e che era andato a buon fine, come riporta TorinoToday. Dopo l’intervento, tuttavia, il paziente era risultato positivo al Coronavirus e, di conseguenza, era stato ricoverato in uno dei reparti Covid dell’ospedale torinese. L’uomo si era poi allontanato furtivamente ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Aveva scoperto in ospedale di essereal, ma eraed era, dove si è sparato un colpo di pistola. È quanto accaduto ieri, domenica 14 marzo 2021, a undi 37che viveva in provincia di. Fino alla notte precedente, l’era ricoverato all’ospedale Mauriziano diper un intervento chirurgico a cui si era sottoposto e che era andato a buon fine, come riportaToday. Dopo l’intervento, tuttavia, il paziente era risultatoal Coronavirus e, di conseguenza, era stato ricoverato in uno dei repartidell’ospedale torinese. L’si era poi allontanato furtivamente ...

Advertising

Ettore_Rosato : 100 anni fa nasceva a Torino l’Avvocato Gianni #Agnelli, uomo simbolo dell’imprenditoria italiana. Rappresentava lo… - Hela0884 : RT @_Khassia_: Un uomo di 37 anni, di Torino, è morto oggi, domenica 14 marzo. Chiunque dica che è morto di Covid e non a CAUSA del TERRO… - sportli26181512 : Sanchez, l’uomo in più che aspetta e risponde: una 'riserva' da scudetto: Sanchez, l’uomo in più che aspetta e risp… - CorriereGranata : ?? La rassegna stampa di oggi: #Sanabria l’uomo in più di questo #Torino #TorinoFc #TorinoInter - dar_casartelli : RT @_Khassia_: Un uomo di 37 anni, di Torino, è morto oggi, domenica 14 marzo. Chiunque dica che è morto di Covid e non a CAUSA del TERRO… -