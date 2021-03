Zenit, l’iniziativa per velocizzare la campagna vaccinazioni: “Compri un biglietto, ti regaliamo il vaccino” (Di domenica 14 marzo 2021) Compri un biglietto, ti regaliamo il vaccino.Verona, a tutto Setti: “Vorrei regalare il vaccino ai miei abbonati. CR7 e la Juventus? Ad Agnelli dirò una cosa”Con questo curioso slogan lo Zenit San Pietroburgo ha dato il via alla sua iniziativa per velocizzare la campagna delle vaccinazioni contro il coronavirus su scala nazionale. Dall'avvento della pandemia in poi, tutti i club russi sono quasi sempre riusciti a creare ingressi contingentati nei loro stadi, non facendo mancare ai loro tifosi la possibilità di sostenere dal vivo la propria squadra del cuore. Questo anche grazie alla grandezza degli impianti sportivi, in grado di poter consentire al pubblico presente un adeguato distanziamento sociale durante tutta la durata dei match. ... Leggi su mediagol (Di domenica 14 marzo 2021)un, tiil.Verona, a tutto Setti: “Vorrei regalare ilai miei abbonati. CR7 e la Juventus? Ad Agnelli dirò una cosa”Con questo curioso slogan loSan Pietroburgo ha dato il via alla sua iniziativa perladellecontro il coronavirus su scala nazionale. Dall'avvento della pandemia in poi, tutti i club russi sono quasi sempre riusciti a creare ingressi contingentati nei loro stadi, non facendo mancare ai loro tifosi la possibilità di sostenere dal vivo la propria squadra del cuore. Questo anche grazie alla grandezza degli impianti sportivi, in grado di poter consentire al pubblico presente un adeguato distanziamento sociale durante tutta la durata dei match. ...

