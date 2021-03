Advertising

OptaPaolo : 3 - Seconda tripletta più veloce in carriera per Cristiano #Ronaldo: tre gol nei primi 32 minuti, solo contro l'Esp… - ilmattinodisici : Tris di Ronaldo che trascina la Juve, Cagliari piegato 3-1 - ilmattinodisici : Tris di Ronaldo che trascina la Juve, Cagliari piegato 3-1 - blogsicilia : #notizie #sicilia Tris di Ronaldo che trascina la Juve, Cagliari piegato 3-1 - - IlModeratoreWeb : Tris di Ronaldo che trascina la Juve, Cagliari piegato 3-1 - -

Ultime Notizie dalla rete : Tris Ronaldo

...e faal 32' su suggerimento di Chiesa. CR7 entra nel tabellino anche con l'ammonizione rimediata al 15' per un'entrata scomposta su Cragno: il portiere sardo rimedia una ferita al mento,...L'1 - 0 arriva infatti in avvio su calcio d'angolo: Cristianosvetta su Nandez e firma il vantaggio. Per il raddoppio bisogna aspettare invece altri quindici minuti: sugli sviluppi di una ...CAGLIARI (ITALPRESS) - Cristiano Ronaldo risponde alle critiche degli ultimi giorni e trascina la Juventus sul campo del Cagliari con una tripletta. La ...Il Cagliari è sballottato, ma nella ripresa prova a reagire. Szczesny deve intervenire per alzare sulla traversa la sventola di Marin e al quarto d'ora Zappa se ne va sulla sinistra e pesca a centro ...