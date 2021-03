Sarah Everard, rapita e uccisa a Londra mentre tornava a casa: scontri con la polizia durante la veglia (Di domenica 14 marzo 2021) Si è tenuta la veglia commemorativa per Sarah Everard, la manager 33enne rapita e uccisa lo scorso 3 marzo mentre tornava a casa, nonostante l’annuncio della sospensione per via del Covid. Tante le donne e gli uomini che fin dal pomeriggio si sono recati sul luogo della scomparsa portando fiori, candele e lasciando messaggi scritti su foglietti; tra loro anche la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, che si è mescolata tra la folla nel pomeriggio. Quella che avrebbe dovuto essere una veglia silenziosa e rispettosa del lutto che la famiglia di Sarah Everard sta vivendo, si è trasformata però in una manifestazione dai toni duri che ha visto anche azioni della polizia contro le donne ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 14 marzo 2021) Si è tenuta lacommemorativa per, la manager 33ennelo scorso 3 marzo, nonostante l’annuncio della sospensione per via del Covid. Tante le donne e gli uomini che fin dal pomeriggio si sono recati sul luogo della scomparsa portando fiori, candele e lasciando messaggi scritti su foglietti; tra loro anche la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, che si è mescolata tra la folla nel pomeriggio. Quella che avrebbe dovuto essere unasilenziosa e rispettosa del lutto che la famiglia dista vivendo, si è trasformata però in una manifestazione dai toni duri che ha visto anche azioni dellacontro le donne ...

