Pd: Letta, 'sintonia e amicizia con Zingaretti, faremo tante cose insieme' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare Zingaretti. A Nicola mi lega una lunga e grande amicizia, un rapporto di sintonia. Abbiamo fatto tante cose insieme e tante ne faremo". Lo dice il candidato alla segretaria Pd, Enrico Letta, all'assemblea dem. "Ti ringrazio per avermi cercato, lavoreremo insieme sapendo che se avessi dovuto scegliere" un successore "saresti stato tu, abbiamo un carattere simile e ci capiamo al volo". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare. A Nicola mi lega una lunga e grande, un rapporto di. Abbiamo fattone". Lo dice il candidato alla segretaria Pd, Enrico, all'assemblea dem. "Ti ringrazio per avermi cercato, lavoreremosapendo che se avessi dovuto scegliere" un successore "saresti stato tu, abbiamo un carattere simile e ci capiamo al volo".

