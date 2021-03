Parma-Roma, Fonseca: “Se vogliamo andare in Champions, non possiamo avere mancanze” (Di domenica 14 marzo 2021) “Fatiche europee? Non voglio alibi, una squadra che vuole arrivare quarta non deve avere mancanze ma deve avere motivazione. E’ stata una sfida difficile perché abbiamo preso subito gol, è mancata concentrazione e la partita è cambiata. Il Parma aveva bisogno di questi tre punti, si sono abbassati e per noi è stato difficile. E’ mancata velocità e concentrazione difensiva”. Queste le parole di Paulo Fonseca dopo la sconfitta della sua Roma sul campo del Parma per 2-0. E sulla prova di Dzeko: “Ha lavorato, ha fatto i movimenti ma il pallone non gli è arrivato bene. Lui ha fatto quello che doveva fare, ha aiutato la squadra difensivamente ma penso che la squadra non ha aiutato gli attaccanti“. Infine, sul rinvio di Juventus-Napoli che ha fatto infuriare il club: “La ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) “Fatiche europee? Non voglio alibi, una squadra che vuole arrivare quarta non devema devemotivazione. E’ stata una sfida difficile perché abbiamo preso subito gol, è mancata concentrazione e la partita è cambiata. Ilaveva bisogno di questi tre punti, si sono abbassati e per noi è stato difficile. E’ mancata velocità e concentrazione difensiva”. Queste le parole di Paulodopo la sconfitta della suasul campo delper 2-0. E sulla prova di Dzeko: “Ha lavorato, ha fatto i movimenti ma il pallone non gli è arrivato bene. Lui ha fatto quello che doveva fare, ha aiutato la squadra difensivamente ma penso che la squadra non ha aiutato gli attaccanti“. Infine, sul rinvio di Juventus-Napoli che ha fatto infuriare il club: “La ...

