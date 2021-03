LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora in DIRETTA: Noel in testa. Vinatzer prova la rimonta. Seconda manche alle 12.30 (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14: Nevica a Kranjska Gora, dopo aver piovuto per tutta la notte e l’impegno degli addetti alla pista non può bastare per fare in modo che la pista possa essere uguale per tutti per cui aspettiamoci ribaltoni nella Seconda manche 12.12: Guida il francese Noel al termine della prima manche di una gara la cui regolarità è messa a repentaglio da una situazione meteorologica border line 12.08: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della Seconda manche dello Slalom di Kranjska Gora 10.49: L’appuntamento è per le 12.30 quando è fissato l’inizio della ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14: Nevica a, dopo aver piovuto per tutta la notte e l’impegno degli addetti alla pista non può bastare per fare in modo che la pista possa essere uguale per tutti per cui aspettiamoci ribaltoni nella12.12: Guida il franceseal termine della primadi una gara la cui regolarità è messa a repentaglio da una situazione meteorologica border line 12.08: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alladelladellodi10.49: L’appuntamento è per le 12.30 quando è fissato l’inizio della ...

