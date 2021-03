Letta: “Non vi serve un nuovo segretario ma un nuovo Pd. Basta essere il partito della ztl e del potere” – Video (Di domenica 14 marzo 2021) “L’europeismo della Lega va messo alla prova, ma per noi è una buona notizia. Noi non siamo la protezione civile della politica, che siamo costretti ad andare al governo perché se no l’Italia finisce solo dall’Europa. Perché se siamo costretti ad andare al governo noi diventiamo il partito del potere e noi moriamo“. Lo ha detto Enrico Letta intervenendo l’assemblea nazionale dem. Che ha aggiunto: “Non vi serve un nuovo segretario, ma un nuovo Pd”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “L’europeismoLega va messo alla prova, ma per noi è una buona notizia. Noi non siamo la protezione civilepolitica, che siamo costretti ad andare al governo perché se no l’Italia finisce solo dall’Europa. Perché se siamo costretti ad andare al governo noi diventiamo ildele noi moriamo“. Lo ha detto Enricointervenendo l’assemblea nazionale dem. Che ha aggiunto: “Non viun, ma unPd”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

