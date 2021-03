Letta: “Il Pd può vincere” (Di domenica 14 marzo 2021) “Sono tornato perché sono convinto che si possa vincere”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di “Che tempo che fa” su Raitre. “Io ci ho messo del mio. Ho fatto una relazione nella quale non ho fatto sconti a nessuno, sono stato chiaro: ho detto quello che penso e ho detto ‘se votate per questa relazione io farò queste cose’. Punto, sono stato votato e quindi le farò. Spero vada bene”. “Tornando ho trovato un partito più piccolo, più in difficoltà, sconfitto alle elezioni e molto diviso in correnti, indebolito dalle scissioni. Tornando ho percepito un partito quasi convinto che le prossime sono già perse. Io invece sono convinto che si possa vincere e io sono tornato perché anche io ne sono convinto”. “Io oggi ho fatto una relazione molto lunga, forse anche troppo, nella quale ho messo forse 40 proposte. Poi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) “Sono tornato perché sono convinto che si possa”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico, ospite di “Che tempo che fa” su Raitre. “Io ci ho messo del mio. Ho fatto una relazione nella quale non ho fatto sconti a nessuno, sono stato chiaro: ho detto quello che penso e ho detto ‘se votate per questa relazione io farò queste cose’. Punto, sono stato votato e quindi le farò. Spero vada bene”. “Tornando ho trovato un partito più piccolo, più in difficoltà, sconfitto alle elezioni e molto diviso in correnti, indebolito dalle scissioni. Tornando ho percepito un partito quasi convinto che le prossime sono già perse. Io invece sono convinto che si possae io sono tornato perché anche io ne sono convinto”. “Io oggi ho fatto una relazione molto lunga, forse anche troppo, nella quale ho messo forse 40 proposte. Poi ...

agorarai : 'Letta ed io siamo la prova vivente che nel Pd una volta si poteva lavorare insieme in vera lealtà. Poi cosa è succ… - NadiaAmatucci : RT @PietroPerconte: Enrico #Letta non é il nuovo che avanza, anzi é stato già presidente del consiglio, 9 mesi tra 2013 e il 2014. Natura… - EmeParonzini : Comunque ne esce meglio Salvini quando dice che, facendo parte di una vasta coalizione, non può pretendere che il G… - mammasi68 : RT @AzzurraBarbuto: Zingaretti scarica la patata bollente nelle mani di Letta. Ah, scusate, “patata bollente” non si può dire, è sessista! - GraVendemini : @PoliticaPerJedi @EnricoLetta ... qualcuno sa dove Letta può comprare un po’ di Appeal? -

Ultime Notizie dalla rete : Letta può Vittore Soldo: 'Le parole di Letta ci spronano a costruire un Pd aperto e inclusivo' Il tema della sostenibilità non può più rimanere solo nei programmi e nei volantini elettorali: ... Lo stesso Letta ha aggiunto però qualcosa di molto importante: non basta un segretario, bisogna che ...

Il Segretario ZingaLetta (di G. Gambino) Le altre sono le fondamenta su cui Letta può costruire la sua segreteria. 3. ZingaLetta e i 16enni Partiamo da questo, tanto per evitare di parlare solo agli addetti ai lavori. Letta ha proposto (...

