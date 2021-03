Le notizie di scienza della settimana

(Di domenica 14 marzo 2021) Aumentano i parti gemellari, la pandemia non aiuta la natura, il polline aumenta il rischio di contagio: l’attualità scientifica. Leggi

Advertising

danieleviotti : Ma cosa passa nella testa di un “luminare della scienza” divulgatore su ogni tv e ogni social di parlare serenament… - Corriere : A Milano via al vaccino per li insegnanti: 500 al giorno (uno al minuto) al Museo dell... - fordeborah5 : RT @meteoredit: Alcuni alpinisti hanno captato strani suoni sui monti dell'Alaska: cos'è successo? Ecco i video e la spiegazione scientific… - LuisaMariaOrsi : @claudiadelbono @Marzius821 @repubblica È stata aperta una inchiesta? Quindi è una notizia. Si, io sono una persona… - meteoredit : Alcuni alpinisti hanno captato strani suoni sui monti dell'Alaska: cos'è successo? Ecco i video e la spiegazione sc… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza

Internazionale

"Noi del Pd siamo per il primato della, lo rivendichiamo con orgoglio. L'immagine è quella di Sergio Mattarella cui va il mio saluto più affettuoso. La sua foto in fila che si vaccina è l'...L'emergenza Covid - 19 potrebbe portare ad un altro grosso problema, questa volta legato all'ambiente. È l'allarme lanciato da una ricerca eseguita dall' Università statunitense Princeton e l' ...Ce la faremo grazie alla scienza, grazie ai vaccini ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...ROMA – Enrico Letta è stato eletto segretario del Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. “Sono stati giorni complessi e complicati. Ringrazio e saluto Nicola Zingaretti ...