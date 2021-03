Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 14 marzo 2021 (Di domenica 14 marzo 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Raitre, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella ventunesima puntata del 14 marzo 2021, ospiti il velista Giancarlo Pedote, che ha appena tagliato il traguardo della “Vendée Globe”, unico italiano in gara in questa regata in solitaria intorno al mondo senza possibilità di attraccare in porto o ricevere assistenza esterna. In collegamento da Bogotà, il critico d’arte Eugenio Viola, Chief Curator del MAMBO – Museo di Arte Moderna di Bogotá. Oltre al geologo Mario Tozzi, ci sarà anche l’astrofisico Luca Perri. La giornalista del Tg1 Cristina Guerra approfondirà tre notizie ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 14 marzo 2021) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Raitre, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella ventunesimadel 14il velista Giancarlo Pedote, che ha appena tagliato il traguardo della “Vendée Globe”, unico italiano in gara in questa regata in solitaria intorno al mondo senza possibilità di attraccare in porto o ricevere assistenza esterna. In collegamento da Bogotà, il critico d’arte Eugenio Viola, Chief Curator del MAMBO – Museo di Arte Moderna di Bogotá. Oltre al geologo Mario Tozzi, ci sarà anche l’astrofisico Luca Perri. La giornalista del Tg1 Cristina Guerra approfondirà tre notizie ...

