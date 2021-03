Ilary Blasi racconta la sua Isola dei Famosi 2021 a Verissimo: «Cercherò di essere più materna» (Di domenica 14 marzo 2021) Domani, 15 Marzo 2021, prende il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Al suo fianco come opinionisti in studio: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, la quale al momento non sarà presente perchè positiva al Covid-19. In Honduras a guidare le avventure dei 15 naufraghi ci sarà Massimiliano Rosolino. Ieri, 13 Marzo 2021, Ilary Blasi ha raccontato la sua Isola dei Famosi 2021 ai microfoni di Verissimo. La signora Totti si è lasciata sfuggire qualche piccola informazioni su come sarà strutturata questa nuova edizione del reality. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena. Il pubblico ... Leggi su urbanpost (Di domenica 14 marzo 2021) Domani, 15 Marzo, prende il via la nuova edizione de L’dei, condotta per la prima volta da. Al suo fianco come opinionisti in studio: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, la quale al momento non sarà presente perchè positiva al Covid-19. In Honduras a guidare le avventure dei 15 naufraghi ci sarà Massimiliano Rosolino. Ieri, 13 Marzohato la suadeiai microfoni di. La signora Totti si è lasciata sfuggire qualche piccola informazioni su come sarà strutturata questa nuova edizione del reality. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena. Il pubblico ...

