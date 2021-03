Giornale: neanche Milan e Inter hanno gradito il rinvio di Juve-Napoli (Di domenica 14 marzo 2021) Il Giornale, discutendo sulla disputa nata a seguito dell’ennesimo rinvio concesso dalla Lega per Juve-Napoli, ricorda che c’è stato un precedente relativo a un derby di Milano del 2018, quando la richiesta di rinvio del Milan non fu appoggiata dagli Interisti e per questo la Lega confermò la data. La decisione della Lega dunque ha nuovamente riscaldato gli animi, e non solo quelli della Roma che ha fatto ricorso ufficiale chiedendo lo spostamento anche della sua gara contro il Napoli, ma anche quelli di altri club Roma e Milan non ci stanno. A dire il vero, per motivi diversi, anche ad Appiano Gentile quelli dell’Inter masticano amaro per il rinvio al 7 aprile di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Il, discutendo sulla disputa nata a seguito dell’ennesimoconcesso dalla Lega per, ricorda che c’è stato un precedente relativo a un derby dio del 2018, quando la richiesta didelnon fu appoggiata dagliisti e per questo la Lega confermò la data. La decisione della Lega dunque ha nuovamente riscaldato gli animi, e non solo quelli della Roma che ha fatto ricorso ufficiale chiedendo lo spostamento anche della sua gara contro il, ma anche quelli di altri club Roma enon ci stanno. A dire il vero, per motivi diversi, anche ad Appiano Gentile quelli dell’masticano amaro per ilal 7 aprile di ...

