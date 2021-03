Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: super scambio per Griezmann (Di domenica 14 marzo 2021) Griezmann alla Juventus? Lo scambio è con Dybala Il futuro di Dybala ora più che mai è incerto. Il contratto dell’argentino vede la scadenza nel 2022, fino ad ora ci sarebbe stato qualche incontro tra l’entourage e la società ma, almeno per il momento, la distanza sembrerebbe troppa. Le richieste del giocatore sono alte, decisamente importanti, la Juventus avrebbe provato a venire incontro alle sue esigenze arrivando ad offrire 10 milioni di euro all’anno che, alla fine, sarebbero stati rifiutati. Ad oggi l’ex Palermo è un punto di domanda e questa stagione è stata probabilmente la peggiore da quando è arrivato a Torino. Per evitare ulteriori problemi, quest’estate potrebbe davvero dire addio ai bianconeri. Leggi anche: Juventus, Ronaldo torna al Real Madrid? Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 marzo 2021)alla? Loè con Dybala Il futuro di Dybala ora più che mai è incerto. Il contratto dell’argentino vede la scadenza nel 2022, fino ad ora ci sarebbe stato qualche incontro tra l’entourage e la società ma, almeno per il momento, la distanza sembrerebbe troppa. Le richieste del giocatore sono alte, decisamente importanti, laavrebbe provato a venire incontro alle sue esigenze arrivando ad offrire 10 milioni di euro all’anno che, alla fine, sarebbero stati rifiutati. Ad oggi l’ex Palermo è un punto di domanda e questa stagione è stata probabilmente la peggiore da quando è arrivato a Torino. Per evitare ulteriori problemi, quest’estate potrebbe davvero dire addio ai bianconeri. Leggi anche:, Ronaldo torna al Real Madrid?...

