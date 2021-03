Basta dolore, lo sfogo di Mara Venier: “E’ un anno, non ce la facciamo più” (Di domenica 14 marzo 2021) E’ un inizio di puntata piena di dolore per Mara Venier, oggi ha due persone a cui dire addio, dopo Raoul Casadei andato via ieri, l’ultimo saluto a un altro suo carissimo amico, il maestro Giovanni Gastel, anche lui morto per Covid. “Era un maestro d’arte e della fotografia ma soprattutto era un gentiluomo, io lo chiamavo il principe. Era un mio caro amico, eravamo molto legati, c’eravamo visti un mese fa e stava benissimo”. Mara Venier è commossa ma è giusto ricordare Gastel e come tutti anche lei è stanca di tutto questo dolore. Pagine intere per il maestro Giovanni Gastel ma per Mara è diverso, è un altro dolore che aggiunge alle altre perdite di quest’anno. Aveva 65 anni, Vittorio Sgarbi racconta che è morto in quattro giorni, non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 marzo 2021) E’ un inizio di puntata piena diper, oggi ha due persone a cui dire addio, dopo Raoul Casadei andato via ieri, l’ultimo saluto a un altro suo carissimo amico, il maestro Giovanni Gastel, anche lui morto per Covid. “Era un maestro d’arte e della fotografia ma soprattutto era un gentiluomo, io lo chiamavo il principe. Era un mio caro amico, eravamo molto legati, c’eravamo visti un mese fa e stava benissimo”.è commossa ma è giusto ricordare Gastel e come tutti anche lei è stanca di tutto questo. Pagine intere per il maestro Giovanni Gastel ma perè diverso, è un altroche aggiunge alle altre perdite di quest’. Aveva 65 anni, Vittorio Sgarbi racconta che è morto in quattro giorni, non ...

