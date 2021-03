Attacco all’Istituto superiore di sanità | ignoti danno fuoco al portone

Leggi su dire

(Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – Hanno cosparso di liquido infiammabile e appiccato il fuoco al portone d’ingresso dell’Istituto Superiore di Sanità, in viale Regina Elena a Roma, per poi darsi alla fuga. È successo alle 20 circa. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che con l’estintore in dotazione all’auto di servizio ha spento le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnico scientifici. I danni, secondo quanto si apprende, sono limitati. Indagini in corso. BRUSAFERRO E PICCIOLI: ISS CONTINUERA’ A TUTELARE CITTADINI E SERVARE PAESE