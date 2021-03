AstraZeneca, nuovo morto a Biella E l'Irlanda sospende l'utilizzo (Di domenica 14 marzo 2021) A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unita' di crisi della regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. Le somministrazioni di vaccini AstraZeneca appartenenti a lotti diversi sono quindi gia' riprese. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 14 marzo 2021) A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unita' di crisi della regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. Le somministrazioni di vacciniappartenenti a lotti diversi sono quindi gia' riprese. Segui su affaritaliani.it

