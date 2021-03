Asse Giorgetti-Breton: la svolta dell’Italia su industria e vaccini (Di domenica 14 marzo 2021) Giancarlo Giorgetti, dopo il ritorno al governo come titolare del ministero dello Sviluppo Economico, sta mettendo in campo un’agenda politica ambiziosa. Il “regista” della Lega, tra i principali promotori dell’operazione politica che ha portato il Carroccio nel governo Draghi, ha visto affidatagli dal presidente del Consiglio una componente importante dell’agenda programmatica: lo sviluppo della politica industriale e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 14 marzo 2021) Giancarlo, dopo il ritorno al governo come titolare del ministero dello Sviluppo Economico, sta mettendo in campo un’agenda politica ambiziosa. Il “regista” della Lega, tra i principali promotori dell’operazione politica che ha portato il Carroccio nel governo Draghi, ha visto affidatagli dal presidente del Consiglio una componente importante dell’agenda programmatica: lo sviluppo della politicale e InsideOver.

