VIDEO Luna Rossa-Team New Zealand 3-3, America’s Cup: highlights e sintesi gara-6 (Di sabato 13 marzo 2021) Pronti via e New Zealand prende il largo in gara-6. Luna Rossa, purtroppo, deve fare i conti con un problema che non ha consentito all’imbarcazione di sollevarsi correttamente in partenza. La conseguenza diretta sono i tanti metri che i Kiwi riescono a mettere tra sé e gli avversari. L’equipaggio italiano non molla e prova a reagire ma, così come è accaduto nei giorni scorsi, l’imbarcazione che è al comando può gestire a suo piacimento la situazione, senza mai soffrire un concreto ritorno da parte degli avversari. Il tutto si ripete regolarmente anche in questa circostanza con New Zealand che taglia il traguardo con ben 1’41” di vantaggio. Riviviamo insieme le emozioni della sesta regata tra Luna Rossa e New Zealand. VIDEO ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Pronti via e Newprende il largo in-6., purtroppo, deve fare i conti con un problema che non ha consentito all’imbarcazione di sollevarsi correttamente in partenza. La conseguenza diretta sono i tanti metri che i Kiwi riescono a mettere tra sé e gli avversari. L’equipaggio italiano non molla e prova a reagire ma, così come è accaduto nei giorni scorsi, l’imbarcazione che è al comando può gestire a suo piacimento la situazione, senza mai soffrire un concreto ritorno da parte degli avversari. Il tutto si ripete regolarmente anche in questa circostanza con Newche taglia il traguardo con ben 1’41” di vantaggio. Riviviamo insieme le emozioni della sesta regata trae New...

Luna Rossa-Team New Zealand 3-3. Il match race che mette in palio la America's Cup è in totale parità e non si sblocca dopo tre giornate di regate, visto che i due equipaggi impegnati nella baia di Au ...

VIDEO Luna Rossa-New Zealand 3-2, America's Cup: highlights e sintesi Luna Rossa ha iniziato questa terza giornata di gare dell'America's Cup in maniera estremamente positiva. L'imbarcazione italiana dopo un'ottima partenza ha preso il largo, gestendo ogni tentativo di ...

