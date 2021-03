Ultime Notizie Roma del 13-03-2021 ore 18:10 (Di sabato 13 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato per il re del liscio Raul Casadei l’uomo che ha trasformato il folklore Romagnolo in un genere riconosciuto e apprezzato in ogni angolo d’Italia che su quella sorta di inno nazionale Romagna mi ha scritto Lo zio Secondo Casadei ha costruito una carriera leggendaria all’insegna dell’allegria della solarità e della genuinità tipica della sua terra se n’è andato a 83 anni compiuti lo scorso XV agosto dopo essere stato ricoverato il 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena per covid come aveva raccontato la figlia Carolina stava benino fino a che non hanno visto una bassa sudorazione sul saturimetro I medici hanno dato un po’ di polmonite è consigliato di ricoverarlo dopo una decina di giorni di lotta contro il virus l’aggravarsi delle condizioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato per il re del liscio Raul Casadei l’uomo che ha trasformato il folkloregnolo in un genere riconosciuto e apprezzato in ogni angolo d’Italia che su quella sorta di inno nazionalegna mi ha scritto Lo zio Secondo Casadei ha costruito una carriera leggendaria all’insegna dell’allegria della solarità e della genuinità tipica della sua terra se n’è andato a 83 anni compiuti lo scorso XV agosto dopo essere stato ricoverato il 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena per covid come aveva raccontato la figlia Carolina stava benino fino a che non hanno visto una bassa sudorazione sul saturimetro I medici hanno dato un po’ di polmonite è consigliato di ricoverarlo dopo una decina di giorni di lotta contro il virus l’aggravarsi delle condizioni ...

