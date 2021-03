Tragedia familiare, accoltella la moglie numerose volte e poi fugge (Di sabato 13 marzo 2021) Alice Torri Ennesima . E’ accaduto la notte scorsa a Napoli: la donna, 40 anni, è ricoverata in condizioni molto gravi e sta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale Cardarelli. L’uomo, dopo la fuga, si è costituito alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di sabato 13 marzo 2021) Alice Torri Ennesima . E’ accaduto la notte scorsa a Napoli: la donna, 40 anni, è ricoverata in condizioni molto gravi e sta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale Cardarelli. L’uomo, dopo la fuga, si è costituito alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Improntaunika.it - Upday News.

