Tirreno-Adriatico 2021, Matteo Fabbro: “Dovevo aiutare Konrad, ma lui non stava bene e, allora, ho potuto giocarmi le mie carte” (Di sabato 13 marzo 2021) Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) sta costruendo un rapporto speciale con la Tirreno-Adriatico. L’anno scorso lo scalatore friulano sfiorò il podio a Loreto, battuto solo da un certo Mathieu van der Poel. In quest’edizione della Corsa dei due Mari, invece, Matteo, è giunto nono nell’odierna tappa regina che prevedeva l’arrivo in vetta a Prati di Tivo. Il corridore della Bora-Hansgrohe è giunto a 42? dal vincitore Tadej Pogacar e, ora, si trova al nono posto in classifica generale con 1’12” di distacco dallo sloveno. Domani il plotone affronterà un’altra frazione dura e Fabbro dovrà non solo guardarsi le spalle da chi lo insegue nella graduatoria, vale a dire un quartetto composto da Thomas, Bernal, Bardet e Nibali, ma dovrà anche provare a guadagnare ulteriormente sui rivali in vista ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021)(Bora-Hansgrohe) sta costruendo un rapporto speciale con la. L’anno scorso lo scalatore friulano sfiorò il podio a Loreto, battuto solo da un certo Mathieu van der Poel. In quest’edizione della Corsa dei due Mari, invece,, è giunto nono nell’odierna tappa regina che prevedeva l’arrivo in vetta a Prati di Tivo. Il corridore della Bora-Hansgrohe è giunto a 42? dal vincitore Tadej Pogacar e, ora, si trova al nono posto in classifica generale con 1’12” di distacco dallo sloveno. Domani il plotone affronterà un’altra frazione dura edovrà non solo guardarsi le spalle da chi lo insegue nella graduatoria, vale a dire un quartetto composto da Thomas, Bernal, Bardet e Nibali, ma dovrà anche provare a guadagnare ulteriormente sui rivali in vista ...

Advertising

Cyclingnewsfeed : Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel wins stage 3 in Gualdo Tadino - JumboVismaRoad : ???? Tirreno-Adriatico (2.UWT) ?? Stage 4: Terni - Prati di Tivo ????? 148 km ? 12:00 ?? ~ 16:15 #?? #TirrenoAdriatico ??… - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - ZarLeisou : RT @TirrenAdriatico: La regione Marche, prossima tappa della 56^ edizione della Tirreno-Adriatico, può vantare percorsi bike per tutti i li… - TirrenAdriatico : La regione Marche, prossima tappa della 56^ edizione della Tirreno-Adriatico, può vantare percorsi bike per tutti i… -