Sondaggio Demos | Draghi già in calo di fiducia | Conte risale e recupera anche il M5s

(Di sabato 13 marzo 2021) Il tasso di gradimento degli italiani nei confronti di Marioè sceso di due punti percentuali nell’ultimo mese arrivando a quota 69, mentre quello nei confronti di Giuseppeè aumentato di altrettanti punti percentuali a quota 67. A rivelarlo è l’ultimodiper l’Atlante Politico pubblicato oggi su Repubblica. Nella classica dei leader tra i più apprezzati troviamo il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario Ue per l’Economia Paolo Gentiloni e al quinto posto alla pari con l’ex segretario dem Nicola Zingaretti, la leader dell’unico partito di opposizione, Giorgia Meloni. Per trovare Matteo Salvini bisogna scendere a metà classifica, tre punti sopra a Luigi di Maio, e 17 in meno rispetto a. I partiti: inPd e Lega, crescono il M5S ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Demos

... commissario europeo per gli affari economici, piace al 46% dei cittadini italiani e si posiziona al quarto posto nella classifica dei leader più graditi in base alrealizzato daper ...Secondo undi Alessandra Ghisleri riportato da La Stampa , ad oggi gli italiani che si ... Stando ai sondaggi dell'Istituto di ricerca politica e socialepubblicati da Repubblica , il ...Stando ai sondaggi dell'Istituto di ricerca politica e sociale Demos pubblicati da Repubblica, il Partito democratico avrebbe perduto ben 3 punti percentuali in quest'ultimo mese, scendendo al 17,2%.Il premier Mario Draghi è apprezzato dal 69% dei cittadini: a seguire, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha un gradimento del 67%. In fondo alla classifica c'è i ...