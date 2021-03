Raoul Casadei: il noto Re del liscio stroncato dal Covid (Di sabato 13 marzo 2021) La notizia che rattrista profondamente molti che lo hanno conosciuto, oppure in particolare chi si è ritrovato nelle balere a divertirsi sulle sue note. È infatti venuto a mancare Raoul Casadei, il re del ballo liscio. Casadei aveva 83 anni, e già da martedì 2 marzo era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena a causa del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 13 marzo 2021) La notizia che rattrista profondamente molti che lo hanno conosciuto, oppure in particolare chi si è ritrovato nelle balere a divertirsi sulle sue note. È infatti venuto a mancare, il re del balloaveva 83 anni, e già da martedì 2 marzo era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena a causa del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - surrevnder : È MORTO RAOUL CASADEI LURIDO COVID DI MERDA IO TI ODIOOOOOO - ItalCom_ : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all'osp… -