Pd: nel pomeriggio incontro area Orfini, ipotesi sì a Letta sul tavolo (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar (Adnkronos) - Sì terrà nel pomeriggio l'incontro dei Giovani Turchi, l'area interna del Pd che fa riferimento a Matteo Orfini. Dovrebbe essere il senatore Francesco Verducci a tenere una informativa in vista dell'Assemblea di domani che eleggerà Enrico Letta segretario del Pd. Da quello che si apprende, l'orientamento che si andrebbe consolidando è quello di votare sì a Letta. Ma per una posizione ufficiale bisognerà attendere la fine dell'incontro. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar (Adnkronos) - Sì terrà nell'dei Giovani Turchi, l'interna del Pd che fa riferimento a Matteo. Dovrebbe essere il senatore Francesco Verducci a tenere una informativa in vista dell'Assemblea di domani che eleggerà Enricosegretario del Pd. Da quello che si apprende, l'orientamento che si andrebbe consolidando è quello di votare sì a. Ma per una posizione ufficiale bisognerà attendere la fine dell'

Advertising

Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - ArpaPiemonte : Venti in progressiva intensificazione a partire dalle Alpi nel pomeriggio, in estensione alle pianure occidentali d… - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo nel pomeriggio, al lavoro verso #TorinoInter ?? Guarda qui la gallery completa ??… - ottinans : Deddy: SKOPARE ??????? Tina sempre nel primo pomeriggio: *microfono spento* #amici20 - AnnaMar90949897 : @MassimoSpilabo2 @MiniatiMeri Pervinca ..queste sono nel mio giardino ...ciao Massimo buon pomeriggio ?? -